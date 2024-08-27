Экоактивисты судятся с ЕС из-за недостаточных климатических целей

Две неправительственные организации – CAN Europe и Global Legal Action Network (GLAN) – 27 августа объявили, что подают иск против Европейского Союза из-за, по их мнению, недостаточных мер по противодействию изменениям климата.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций, которое цитирует "Европейская правда".

В иске в Суд Евросоюза CAN Europe и GLAN критикуют цели ЕС по сокращению углеродных выбросов до 2030 года в строительстве, сельском хозяйстве, отходах, малой промышленности и транспорте.

"Общие климатические амбиции ЕС остаются тревожно далекими от 1,5 градусов по Цельсию, установленных Парижскими климатическими соглашениями 2015 года", – заявили организации, имея в виду недопущение потепления на более чем этот показатель по сравнению с уровнем 1990 года.

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CAN Europe и GLAN считают, что цель ЕС к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55% от уровня 1990 года является недостаточной.

"ЕС должен ускорить сокращение выбросов и достичь как минимум 65-процентного сокращения к 2030 году", – считает глава климатического отдела CAN Europe Свен Хармелинг.

В своей жалобе группы также заявили, что хотят, чтобы Европейская комиссия снизила уровень разрешенных выбросов для сельского хозяйства, транспорта и других сфер.

Поскольку неправительственные организации не могут непосредственно подавать иски в Суд ЕС, иск подали в рамках специальной административной процедуры, которая началась еще в феврале. Сейчас, как уточняется, истцы предоставили суду второй пакет письменных аргументов.

Напомним, в апреле Европейский суд по правам человека удовлетворил иск, который подало швейцарское объединение женщин в возрасте от 70 лет.

В нем истицы доказывали, что климатические изменения особенно затрагивают права и интересы их возрастной группы из-за рисков для здоровья и жизни, а Швейцария делает недостаточно для противодействия изменениям климата.

Но парламент Швейцарии символично проголосовал за отказ выполнять решение ЕСПЧ.