В Британии растет количество "наглых" попыток ввоза каннабиса целыми чемоданами

За текущий год в британских аэропортах зафиксировали уже несколько сотен попыток ввоза каннабиса целыми чемоданами, правоохранители предполагают, что "курьерам" врут о британском законодательстве на такие случаи.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

В Национальном агентстве противодействия преступности заявили, что за этот год в аэропортах Британии обнаружили уже сотни попыток провоза каннабиса. При этом "курьеры" даже не пытаются спрятать запрещенный груз – им может быть заполнен весь чемодан.

Так, рейсом из Лос-Анжелеса прибыл мужчина с детьми, который в собственной и детской сумках пытался провезти 158 кг каннабиса, ориентировочная стоимость которого могла достигать 1 млн фунтов стерлингов. В июле его осудили на более чем 3 года лишения свободы.

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В аэропорту Бирмингема в течение августа поймали 11 британцев, которые летели из Таиланда и везли более 500 кг каннабиса.

В ведомстве говорят, что наркоторговцы во время поиска "курьеров" врут им о том, что в случае разоблачения в Британии им грозит не более чем штраф.

"Это довольно дерзко. "Курьеры" спокойно идут себе через аэропорты с чемоданами, набитыми каннабисом, и убеждены, что их не поймают, а если поймают, то они отделаются штрафом. Но реальность иная – происходит много задержаний, перевозчики оказываются в тюрьме", – заявил руководитель ведомства Чарльз Йейтс.

Цифры за текущий год стремительно выросли: если в 2022 году было 17 подобных арестов, то в прошлом году – 136, а в 2024 году, который еще не закончился – 378. Объемы изъятого каннабиса за этот период выросли с 2 тонн до 15 тонн.

На прошлой неделе у берегов Франции задержали парусник с двумя тоннами смолы каннабиса.

Напомним, в Германии разрешили рекреационное использование каннабиса. Недавно утвердили закон, где прописали ответственность за управление авто после употребления каннабиса.