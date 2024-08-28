На Сардинії судитимуть чоловіка, який сховав тіло матері в морозилці й отримував її пенсію

У муніципалітеті Саррок на Сицилії 54-річного чоловіка звинувачують у шахрайстві та приховуванні трупа своєї 78-річної матері, замість якої він певний час отримував пенсію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Карабінери в Сарроку провели обшук у будинку, де обвинувачений жив разом із матір’ю, після того, як знайомі жінки повідомили правоохоронцям про її тривалу відсутність на публіці.

У морозильній камері в будинку виявили тіло 78-річної покійної, яке, за попередніми даними, переховував її син.

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За попередніми даними, жінка померла природною смертю, але точну причину ще має встановити судово-медична експертиза.

Правоохоронці підозрюють, що 54-річний чоловік вирішив заховати тіло матері в морозильній камері вдома, щоб продовжувати привласнювати її пенсійні гроші. Як довго це тривало, наразі невідомо.

Знайомі померлої кажуть, що вона часто сварилась із сином, її друга дитина живе за кордоном, а з колишнім чоловіком після розлучення жінка не спілкувалася. Поліція також хоче зрозуміти, чому про зникнення 78-річної так довго не повідомлялось.

Нагадаємо, минулого року суд італійської Павії став на бік 75-річної жінки, яка хотіла виселити з дому двох дорослих синів з огляду на те, що вони не допомагають їй ані фінансово, ані в хатній роботі.