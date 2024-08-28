На Сардинії судитимуть чоловіка, який сховав тіло матері в морозилці й отримував її пенсію
У муніципалітеті Саррок на Сицилії 54-річного чоловіка звинувачують у шахрайстві та приховуванні трупа своєї 78-річної матері, замість якої він певний час отримував пенсію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.
Карабінери в Сарроку провели обшук у будинку, де обвинувачений жив разом із матір’ю, після того, як знайомі жінки повідомили правоохоронцям про її тривалу відсутність на публіці.
У морозильній камері в будинку виявили тіло 78-річної покійної, яке, за попередніми даними, переховував її син.
За попередніми даними, жінка померла природною смертю, але точну причину ще має встановити судово-медична експертиза.
Правоохоронці підозрюють, що 54-річний чоловік вирішив заховати тіло матері в морозильній камері вдома, щоб продовжувати привласнювати її пенсійні гроші. Як довго це тривало, наразі невідомо.
Знайомі померлої кажуть, що вона часто сварилась із сином, її друга дитина живе за кордоном, а з колишнім чоловіком після розлучення жінка не спілкувалася. Поліція також хоче зрозуміти, чому про зникнення 78-річної так довго не повідомлялось.
Нагадаємо, минулого року суд італійської Павії став на бік 75-річної жінки, яка хотіла виселити з дому двох дорослих синів з огляду на те, що вони не допомагають їй ані фінансово, ані в хатній роботі.