На Сардинии будут судить мужчину, который спрятал тело матери в морозилке и получал ее пенсию

В муниципалитете Саррок на Сицилии 54-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве и сокрытии трупа своей 78-летней матери, вместо которой он некоторое время получал пенсию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Карабинеры в Сарроке провели обыск в доме, где обвиняемый жил вместе с матерью, после того как знакомые женщины сообщили правоохранителям о ее длительном отсутствии на публике.

В морозильной камере в доме обнаружили тело 78-летней покойной, которое, по предварительным данным, скрывал ее сын.

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По предварительным данным, женщина умерла естественной смертью, но точную причину еще должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители подозревают, что 54-летний мужчина решил спрятать тело матери в морозильной камере дома, чтобы продолжать присваивать ее пенсионные деньги. Как долго это продолжалось, пока неизвестно.

Знакомые умершей говорят, что она часто ссорилась с сыном, ее второй ребенок живет за границей, а с бывшим мужем после развода женщина не общалась. Полиция также хочет понять, почему об исчезновении 78-летней так долго не сообщалось.

Напомним, в прошлом году суд итальянской Павии стал на сторону 75-летней женщины, которая хотела выселить из дома двух взрослых сыновей ввиду того, что они не помогают ей ни финансово, ни в домашней работе.