Португалия выдвинула свою кандидатку в еврокомиссары

Португалия выдвинула кандидатуру бывшего министра финансов Марии Луис Альбукерке на должность следующего еврокомиссара.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Премьер Португалии Луиш Монтенегру не уточнил, на какой именно портфель в Еврокомиссии претендует Альбукерке.

"У нее есть чрезвычайные качества и навыки, которые, безусловно, обогатят Европейскую комиссию и добавят престижа Португалии", – заявил Монтенегру.

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Имея многолетний опыт в разработке экономической политики, Альбукерке считается хорошим претендентом на экономический портфель в новой Еврокомиссии, которая должна заработать в конце этого года.

В бытность на посту министра финансов в разгар кризиса в еврозоне она справилась с банковскими потрясениями в стране и провела реформы, которые поощрялись кредиторами страны.

Альбукерке – одна из шести женщин, которые были выдвинуты на должность еврокомиссара на фоне желания президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформировать гендерно сбалансированную команду.

Два дипломата сообщили Politico, что фон дер Ляйен может поощрить женщин-кандидатов, передав им более мощный портфель.

Ожидается, что Альбукерке столкнется с конкуренцией со стороны действующих и бывших министров финансов, включая Магнуса Бруннера из Австрии, ирландского кандидата Майкла Макграта и нидерландца Вопке Хукстру, чтобы получить работу в сфере разработки экономической политики.

Экономист по образованию с многолетним опытом работы в казначействе своей страны, Альбукерке проиграла своему коллеге по партии Карлушу Моэдасу в борьбе за должность комиссара от Португалии в 2014 году.

Национальные правительства должны выдвинуть своих кандидатов до 30 августа, после чего фон дер Ляйен назначит дебаты между кандидатами.

В среду, 28 августа, Дания выдвинула кандидатуру нынешнего министра развития и глобальной климатической политики Дана Йоргенсена на должность еврокомиссара.

Пока остаются неизвестными кандидаты в Еврокомиссию от Бельгии, Болгарии и Италии.

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