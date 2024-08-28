У Литві всі роди військ оснастять FPV-дронами

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що всі види військ у країні матимуть FPV-дрони.

Про це він заявив у середу разом з командувачем сухопутних військ генералом Раймундусом Вайкшнорасом в Пабрадському районі, представивши плани придбання безпілотників і їх інтеграції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Ми прийняли рішення закупити безпілотники FPV для всіх видів збройних сил. Інтегруючи волонтерські сили національної оборони, військову академію та кадетський ліцей імені генерала Повіласа Плехавічюса, таким чином ми створюємо певну екосистему безпілотників в армії. До кінця цього року безпілотники FPV будуть в руках нашої армії", – сказав міністр національної оборони.

На озброєння литовської армії планується поставити різні типи безпілотних літальних апаратів, бойові повітряні і морські дрони.

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Закупівлі плануються для тактичного і оперативного рівнів, розвідки, наведення на ціль і знищення.

"Ми не можемо відставати (...). Раніше у нас було китайське виробництво, але ми всі зрозуміли, що нам з ними не по дорозі, ми віддали їх Україні, і тепер нам потрібно заповнити дірки в цій cфері, і ми це зробимо", – підкреслив командувач армії.

Напередодні стало відомо, що Збройні сили Литви розпочинають новий етап зміцнення своїх оперативних спроможностей – вони планують придбати морські надводні дрони та інтегрувати їх до складу Військово-морських сил.

Раніше повідомляли, що литовське Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти місцевих виробників на суму 8 млн євро.

Крім того, уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.