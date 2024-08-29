В Германии в результате аварии на мосту погиб строитель, еще шестеро ранены

В Германии в четверг, 29 августа, произошла серьезная авария на старом закрытом мосту через Рейн неподалеку от Кельна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В результате инцидента погиб один из строителей, еще шестеро получили ранения, причем двое из них – тяжелые.

Старый мост через Рейн находится в процессе сноса.

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dpa

Представитель пожарной бригады заявил в четверг утром, что обстоятельства смертельного несчастного случая непонятны, но сейчас они расследуются.

Спасатели оцепили место аварии, чтобы полиция могла начать расследование. Само сооружение остается стабильным, сообщили власти.

По старому мосту через Рейн проходила автомагистраль А1 из северной части Кельна в промышленный город Леверкузен на восточном берегу реки.

Первая секция нового моста открылась для движения в феврале после нескольких лет строительных работ. Работы по строительству второй секции нового моста планируют начать после завершения сноса старого моста.

Ранее сообщалось, что в немецком Гамбурге перевернулся строительный кран высотой около 20 м и частично упал на два соседних жилых дома.

Напомним, в июле в итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.

А перед этим в городе Лозанна два человека погибли из-за обвала строительных лесов.