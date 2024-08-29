Польша просит лишить иммунитета правую руку экс-премьера Моравецкого

Генеральный прокурор Польши Адам хочет снять иммунитет с Михала Дворчика, евродепутата и правой руки бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого, за вероятное препятствование правосудию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Боднар направил президенту Европарламента Роберте Метсоли ходатайство о разрешении привлечь Дворчика к уголовной ответственности.

Бывшего руководителя канцелярии Моравецкого в Польше обвиняют в невыполнении своих обязанностей как государственного служащего – в частности использовании частной электронной почты для пересылки секретной информации.

Реклама:

Дворчика также обвиняют в препятствовании уголовному производству, поскольку он удалил некоторые электронные письма из частной почты после того, как сообщил о хакерской атаке – речь идет о взломе более 100 электронных адресов польских чиновников в 2021 году, ответственность за что Варшава возложила на Россию.

Глава канцелярии экс-премьера Польши говорил, что из почтовых ящиков похитили часть электронных писем и информации и опубликовали в Telegram, а часть была сфальсифицирована.

Сам Дворчик в комментарии RMF FM назвал возбужденное против него уголовное дело "очередной политической атакой".

Привлечение депутата Европарламента к ответственности за преступление возможно только после получения согласия институции. Издание отмечает, что соответствующее решение ожидается не раньше ноября-декабря.

В июле Польша также ходатайствовала перед Европарламентом о привлечении к уголовной ответственности осужденных на родине евродепутатов от "Права и справедливости" Мариуша Каминского и Мацея Вонсика.

Напомним, правительство действующего премьер-министра Польши Дональда Туска пообещало раскрыть подробности финансовых злоупотреблений предшественниками от "Права и справедливости".

Больше об этом – в статье "ЕвроПравды".