Пісторіус: Залучення німецьких військових до захисту Ізраїлю не обговорюється

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що залучення Бундесверу до захисту Ізраїлю від потенційної широкомасштабної іранської атаки не обговорюється.

Заяву Пісторіуса наводить агентство DPA, пише "Європейська правда".

Рішення про будь-яку військову підтримку шляхом надання матеріалів у будь-якій формі буде прийнято, "коли прийде час", сказав Пісторіус в кулуарах візиту до табору Боніфас на кордоні з Північною Кореєю.

За його словами, він не бере участі в поточних дискусіях, що відбуваються в Берліні.

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Коментар Пісторіуса пролунав у відповідь на запитання про те, чи може Німеччина, як і США або інші партнери, приєднатися до операції із захисту Ізраїлю.

За його словами, будь-яке залучення німецьких солдатів, "що є абсолютно немислимим на цей момент", також потребувало б мандату від парламенту.

"Тому на цей момент це питання взагалі не виникає", – сказав він.

Німеччина є одним з найвірніших союзників Ізраїлю, і політичні лідери в Берліні неодноразово заявляли, що Ізраїль має право на самооборону.

Члени німецького уряду в минулому неодноразово підтверджували, що безпека Ізраїлю є "державною справою" Німеччини.

Це питання постає на тлі все більших побоювань щодо загострення напруги на Близькому Сході після серії вбивств, пов'язаних з війною в Газі.

США відправляють авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, де очікують на відплату Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані.

Американські офіційні особи заявили, що очікувана іранська атака може відбутися найближчими днями, і США уважно стежать за ситуацією в регіоні.