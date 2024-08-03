Писториус: Привлечение немецких военных к защите Израиля не обсуждается

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что привлечение Бундесвера к защите Израиля от потенциальной широкомасштабной иранской атаки не обсуждается.

Заявление Писториуса приводит агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Решение о любой военной поддержке путем предоставления материалов в любой форме будет принято, "когда придет время", сказал Писториус в кулуарах визита в лагерь Бонифас на границе с Северной Кореей.

По его словам, он не участвует в текущих дискуссиях, происходящих в Берлине.

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Комментарий Писториуса прозвучал в ответ на вопрос о том, может ли Германия, как и США или другие партнеры, присоединиться к операции по защите Израиля.

По его словам, любое привлечение немецких солдат, "что является абсолютно немыслимым на данный момент", также потребовало бы мандата от парламента.

"Поэтому на данный момент этот вопрос вообще не возникает", – сказал он.

Германия является одним из самых верных союзников Израиля, и политические лидеры в Берлине неоднократно заявляли, что Израиль имеет право на самооборону.

Члены немецкого правительства в прошлом неоднократно подтверждали, что безопасность Израиля является "государственным делом" Германии.

Этот вопрос встает на фоне все больших опасений относительно обострения напряжения на Ближнем Востоке после серии убийств, связанных с войной в Газе.

США отправляют авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток, где ожидают возмездия Ирана за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране.

Американские официальные лица заявили, что ожидаемая иранская атака может произойти в ближайшие дни, и США внимательно следят за ситуацией в регионе.