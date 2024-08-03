Прем’єрка Литви запропонувала замінити двох міністрів в уряді

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте представила на затвердження президента Гітанаса Науседи проєкт указу про формування уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

До нового складу не увійшов міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас – його пропонують замінити нинішнім головою комітету Сейму з економіки Казісом Старкявічюсом.

Також Шимоніте хоче змінити на посаді міністра охорони здоров'я Арунаса Дулькіса. Замість нього пропонує призначити нинішнього заступника міністра Аурімаса Печкаускаса.

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Шимоніте заявила, що у неї немає претензій до міністрів, які завершують роботу, але своє рішення вона пояснила потребою досягнення конструктивності в роботі Кабміну.

Раніше Шимоніте наголосила, що зміни у складі Кабміну мають бути аргументовані. Офіс президента дав зрозуміти, що серед членів уряду найбільший сумнів викликає майбутнє міністра сільського господарства Кястутіса Навіцкаса в кабінеті міністрів.

Останніми тижнями критики зазнав і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс. Однак сам президент публічно конкретних імен не назвав.

Нагадаємо, після нещодавньої інавгурації президента Гітанаса Науседи на другий термін Шимоніте "повернула" президенту повноваження уряду, як цього вимагає законодавство, після чого він мав призначити нового прем’єр-міністра. Науседа вирішив залишити Шимоніте главою уряду.

Науседа переміг у другому турі президентських виборів у Литві із понад 74% голосів. Шимоніте, яка змагагалсь із ним, отримала 24%.