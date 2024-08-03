Премьер Литвы предложила заменить двух министров в правительстве

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните представила на утверждение президента Гитанаса Науседы проект указа о формировании правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В новый состав не вошел министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас – его предлагают заменить нынешним председателем комитета Сейма по экономике Казисом Старкявичюсом.

Также Шимоните хочет сменить на посту министра здравоохранения Арунаса Дулькиса. Вместо него предлагает назначить нынешнего заместителя министра Ауримаса Печкаускаса.

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Шимоните заявила, что у нее нет претензий к министрам, которые завершают работу, но свое решение она объяснила необходимостью достижения конструктивности в работе Кабмина.

Ранее Шимоните подчеркнула, что изменения в составе Кабмина должны быть аргументированы. Офис президента дал понять, что среди членов правительства наибольшее сомнение вызывает будущее министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса в кабинете министров.

В последние недели критике подвергся и министр здравоохранения Арунас Дулькис. Однако сам президент публично конкретных имен не назвал.

Напомним, после недавней инаугурации президента Гитанаса Науседы на второй срок Шимоните "вернула" президенту полномочия правительства, как этого требует законодательство, после чего он должен был назначить нового премьер-министра. Науседа решил оставить Шимоните главой правительства.

Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве с более чем 74% голосов. Шимоните, которая соревновалась с ним, получила 24%.