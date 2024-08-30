У Німеччині заарештували чоловіка, розшукуваного за майже тисячу злочинів

Німецька поліція заарештувала в аеропорту Ганновера чоловіка, якого роками розшукували за майже тисячу злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За повідомленням федеральної поліції, 41-річний чоловік прилетів з турецької Анталії до Ганновера.

Під час імміграційної перевірки правоохоронці виявили, що на нього є ордер на арешт і європейський ордер на арешт.

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Згідно з інформацією, чоловік підозрюється у торгівлі наркотиками у 989 випадках у період з 2013 по 2018 рік.

Крім того, за даними Федеральної поліції, в системі розшуку фігурують два випадки зберігання значної кількості наркотиків, один випадок незаконного придбання наркотиків і один випадок, коли чоловік підбурював до придбання наркотиків.

Сьогодні заарештований має постати перед суддею. Ордер на арешт діяв з 2019 року.

Нагадаємо, за поточний рік у британських аеропортах зафіксували вже кілька сотень спроб ввезення канабісу цілими валізами, правоохоронці припускають, що "кур’єрам" брешуть про британське законодавство на такі випадки.

А у Німеччині дозволили рекреаційне використання канабісу. Нещодавно затвердили закон, де прописали відповідальність за керування авто після вживання канабісу.