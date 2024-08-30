В Германии арестовали мужчину, разыскиваемого за почти тысячу преступлений

Немецкая полиция арестовала в аэропорту Ганновера мужчину, которого годами разыскивали за почти тысячу преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщению федеральной полиции, 41-летний мужчина прилетел из турецкой Анталии в Ганновер.

Во время иммиграционной проверки правоохранители обнаружили, что на него есть ордер на арест и европейский ордер на арест.

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Согласно информации, мужчина подозревается в торговле наркотиками в 989 случаях в период с 2013 по 2018 год.

Кроме того, по данным Федеральной полиции, в системе розыска фигурируют два случая хранения значительного количества наркотиков, один случай незаконного приобретения наркотиков и один случай, когда мужчина подстрекал к приобретению наркотиков.

Сегодня арестованный должен предстать перед судьей. Ордер на арест действовал с 2019 года.

Напомним, за текущий год в британских аэропортах зафиксировали уже несколько сотен попыток ввоза каннабиса целыми чемоданами, правоохранители предполагают, что "курьерам" врут о британском законодательстве на такие случаи.

А в Германии разрешили рекреационное использование каннабиса. Недавно утвердили закон, где прописали ответственность за управление авто после употребления каннабиса.