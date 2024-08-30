У Німеччині розчарований звільненням водій екскаватора зруйнував будівельний майданчик

У німецькій Баварії чоловік зруйнував екскаватором численні об'єкти на будівельному майданчику – ймовірно, через злість, що його звільнили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

49-річний водій екскаватора працював на субпідрядника на залізничній станції в Іпсгаймі (район Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Віндсхайм), повідомив речник поліції.

Отримавши повідомлення про звільнення від своєї компанії, він приїхав на будівельний майданчик залізничного вокзалу в четвер увечері і пошкодив різні кабельні канали, бетонні опори і сигнальну систему на відстані близько 200 метрів.

Реклама:

Менеджер і виконроб зупинили чоловіка і утримували його до прибуття поліції. Тест на алкоголь підтвердив, що чоловік був п'яний.

Будівельна компанія оцінила завдані збитки у 50 000 євро.

Федеральна поліція веде розслідування за фактом зловмисного пошкодження майна і водіння в нетверезому стані.

Неподалік чеського міста Літвінов у п’ятницю, 30 серпня, поліцейські піротехніки знешкодили авіаційну бомбу часів Другої світової війни, знайдену минулого тижня під час земляних робіт на території хімічного заводу.