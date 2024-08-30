В Германии разочарованный увольнением водитель экскаватора разрушил строительную площадку

В немецкой Баварии мужчина разрушил экскаватором многочисленные объекты на строительной площадке – вероятно, из-за злости, что его уволили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

49-летний водитель экскаватора работал на субподрядчика на железнодорожной станции в Ипсхайме (район Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм), сообщил представитель полиции.

Получив уведомление об увольнении от своей компании, он приехал на строительную площадку железнодорожного вокзала в четверг вечером и повредил различные кабельные каналы, бетонные опоры и сигнальную систему на расстоянии около 200 метров.

Реклама:

Менеджер и прораб остановили мужчину и удерживали его до прибытия полиции. Тест на алкоголь подтвердил, что мужчина был пьян.

Строительная компания оценила нанесенный ущерб в 50 000 евро.

Федеральная полиция ведет расследование по факту злонамеренного повреждения имущества и вождения в нетрезвом состоянии.

Неподалеку чешского города Литвинов в пятницу, 30 августа, полицейские пиротехники обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, найденную на прошлой неделе во время земляных работ на территории химического завода.