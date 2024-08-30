Украина начала говорить с Черногорией о "соглашении по безопасности"
Делегации Украины и Черногории в пятницу, 30 августа, провели встречу по заключению двустороннего документа по безопасности.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.
С украинской стороны консультации относительно "соглашения по безопасности" с Черногорией провел заместитель председателя ОП Игорь Жовква.
Он заявил, что Украина рассчитывает на "помощь со стороны Черногории на пути Украины к членству в НАТО".
В Офисе президента надеются, что документ "будет способствовать укреплению безопасности в Европе и углублению сотрудничества между двумя странами".
Напомним, двусторонние соглашения по безопасности Украина заключает во исполнение декларации стран "Группы семи", принятой в июле 2023 года в Вильнюсе.
На сегодня Украина подписала уже 25 таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.
Недавно Киев завершил переговоры о двустороннем "соглашении по безопасности" с Ирландией.