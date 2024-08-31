Аварія гелікоптера в Португалії: четверо загиблих, ще одного шукають

Рятувальники станом на вечір п’ятниці, 30 серпня, підтвердили загибель чотирьох членів екіпажу гелікоптера, що розбився напередодні на півночі Португалії, повертаючись після допомоги з гасінням пожежі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Jornal de Noticias.

Пошукову операцію на річці Дору в районі муніципалітету Пезу-да-Регуа призупинили о 21:00 за місцевим часом. Окрім двох загиблих, яких виявили раніше, рятувальники виявили тіла ще двох членів екіпажу.

Усі загиблі були членами Республіканської національної гвардії Португалії, яких залучили до ліквідації пожежі.

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"Літак розпався на дві частини, і двох інших (гвардійців. – Ред.) знайшли біля хвоста літака нижче за течією від місця падіння", – сказав командувач португальських Військово-морських сил Руї Сілва Лампрея.

Пілота гелікоптера врятували й доправили до лікарні, а пошуки ще одного нацгвардійця, який перебував на борту, відновлять уранці в суботу.

На час рятувальної операції туристичну діяльність на ділянці річки Дору призупинили.

Напередодні місце аварії відвідали прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру та президент Марселу Ребелу де Соуза.

Причина аварії наразі невідома, але слідчі припускають, що гелікоптер міг зачепитись за лінію електропередач.

Раніше цього тижня на південному заході Боснії зазнав аварії військовий гелікоптер, який готувався до участі у спільних з місією ЄС навчаннях.