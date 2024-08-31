Авария вертолета в Португалии: четверо погибших, еще одного ищут

Спасатели по состоянию на вечер пятницы, 30 августа, подтвердили гибель четырех членов экипажа вертолета, разбившегося накануне на севере Португалии, возвращаясь после помощи с тушением пожара.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Jornal de Noticias.

Поисковую операцию на реке Дору в районе муниципалитета Пезу-да-Регуа приостановили в 21:00 по местному времени. Кроме двух погибших, которых обнаружили ранее, спасатели обнаружили тела еще двух членов экипажа.

Все погибшие были членами Республиканской национальной гвардии Португалии, которых привлекли к ликвидации пожара.

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"Самолет распался на две части, и двух других (гвардейцев. – Ред.) нашли у хвоста самолета ниже по течению от места падения", – сказал командующий португальских Военно-морских сил Руи Силва Лампрея.

Пилота вертолета спасли и доставили в больницу, а поиски еще одного нацгвардейца, который находился на борту, возобновят утром в субботу.

На время спасательной операции туристическую деятельность на участке реки Дору приостановили.

Накануне место аварии посетили премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и президент Марселу Ребелу де Соуза.

Причина аварии пока неизвестна, но следователи предполагают, что вертолет мог зацепиться за линию электропередач.

Ранее на этой неделе на юго-западе Боснии потерпел крушение военный вертолет, который готовился к участию в совместных с миссией ЕС учениях.