Вучич попросив у ЄС "конкретних дій" для захисту сербів у Косово

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з спеціальним представником ЄС із питань діалогу між Белградом і Приштиною Мирославом Лайчаком і закликав його активніше захищати сербське населення Косова.

Це випливає з посту Вучича в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

Сербський президент заявив, що під час зустрічі з Лайчаком на полях безпекової конференції Globsec у Празі "висловив крайню стурбованість останніми актами насильства" в Косово, "неодноразовими порушеннями прав і загрозою безпеці сербського населення" через "зухвалі та незаконні дії Приштини".

"Звернувся до ЄС та країн-членів із проханням про конкретну і однозначну реакцію – не лише засудити такі дії, але й запобігти їм та захистити сербів", – додав він.

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Це перша офіційна реакція Вучича на останні події на півночі Косова, де місцеві правоохоронці напередодні силоміць зайшли в будівлі, де розташовані так звані паралельні структури влади, та оголосили про їхнє закриття.

Ці структури безпосередньо фінансуються урядом Сербії і розташовані в муніципалітетах, де проживає сербська громада. Відповідно до законів Косова, ці установи є незаконними; їх мали закрити за домовленістю від 2013 року, але вона так і не була до кінця втілена.

Ці події стались на тлі подальшого напруження у відносинах між Косовом і Сербією, яке зберігається з часів війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Серед іншого, раніше влада Косова закрила щонайменше дев'ять відділень сербської пошти поблизу північного кордону, заборонила використання там сербського динара, а також активізувала відкриття мосту в Митровиці, що розділяє "сербську" та "албанську" частини міста.

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