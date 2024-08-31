Вучич попросил у ЕС "конкретных действий" для защиты сербов в Косово

Президент Сербии Александар Вучич встретился со специальным представителем ЕС по вопросам диалога между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком и призвал его активнее защищать сербское население Косово.

Это следует из поста Вучича в Instagram, сообщает "Европейская правда".

Сербский президент заявил, что во время встречи с Лайчаком на полях конференции по безопасности Globsec в Праге "выразил крайнюю обеспокоенность последними актами насилия" в Косово, "неоднократными нарушениями прав и угрозой безопасности сербского населения" из-за "дерзких и незаконных действий Приштины".

"Обратился к ЕС и странам-членам с просьбой о конкретной и однозначной реакции – не только осудить такие действия, но и предотвратить их и защитить сербов", – добавил он.

Реклама:

Это первая официальная реакция Вучича на последние события на севере Косово, где местные правоохранители накануне силой зашли в здания, где расположены так называемые параллельные структуры власти, и объявили об их закрытии.

Эти структуры напрямую финансируются правительством Сербии и расположены в муниципалитетах, где проживает сербская община. Согласно законам Косово, эти учреждения являются незаконными; их должны были закрыть по договоренности от 2013 года, но она так и не была до конца воплощена.

Эти события произошли на фоне дальнейшего напряжения в отношениях между Косово и Сербией, которое сохраняется со времен войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

Среди прочего, ранее власти Косово закрыли по меньшей мере девять отделений сербской почты вблизи северной границы, запретили использование там сербского динара, а также активизировали открытие моста в Митровице, разделяющего "сербскую" и "албанскую" части города.

Читайте больше о том, как Сербия расшатывает Косово и почему действия Запада только усиливают кризис.