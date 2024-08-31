В Азербайджане подтвердили прогресс в достижении мирного соглашения с Арменией

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил о прогрессе в двусторонних переговорах с Арменией по заключению мирного соглашения.

Об этом он сказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Гаджиев заявил о прогрессе в двусторонних переговорах с Ереваном, не вдаваясь в детали. Он одновременно обратил внимание на заключенное Ереваном и Баку соглашение о пограничной комиссии в рамках усилий по делимитации и демаркации границы.

По словам помощника Ильхама Алиева, это соглашение "должно рассматриваться как достаточное для вывода контингента ЕС", имея в виду миссию Евросоюза, которая следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

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Комментарий Гаджиева появился после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

С конца прошлого года Азербайджан и Армения говорили о прогрессе в переговорах по заключению мирного соглашения. Стороны договорились об обмене пленных, а также запустили процесс делимитации и демаркации спорных участков границы.

В то же время за последние месяцы лидеры обоих государств не встречались, чтобы достичь решающего прогресса.

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