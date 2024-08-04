У Німеччині поліція перервала захід за участі ультраправого екстреміста

Поліція Німеччини напередодні пізно ввечері припинила читання ультраправого екстремістського автора Мартіна Зеллнера в місті Нойлінген у західній землі Баден-Вюртемберг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Зеллнер написав у своєму Telegram-каналі, що поліція "зірвала" його читання і винесла йому заборону на відвідування всього міста.

Після консультацій з муніципалітетом Нойлінгену, відразу після початку заходу, було оголошено тимчасову заборону на перебування в цьому районі.

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Зеллнер залишив місце проведення заходу і виконав наказ, йдеться в заяві поліції. Деякі інші учасники залишилися на місці.

Зеллнер, який очолював ультраправий Ідентифікаційний рух в Австрії, гастролював Німеччиною, щоб прочитати уривки зі своєї книги "Реміграція".

Наприкінці травня Зеллнер домігся скасування заборони на в'їзд до Німеччини, запроваджену через скандальну зустріч із представниками "Альтернативи для Німеччини", де обговорювалось "вигнання" німців мігрантського походження.

Це не перший скандал за участю Мартіна Зеллмера. У березні йому не дозволили прочитати лекцію у Швейцарії, де він так само мав розповідати про "реміграцію".