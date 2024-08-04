В Германии полиция прервала мероприятие с участием ультраправого экстремиста

Полиция Германии накануне поздно вечером прекратила чтение ультраправого экстремистского автора Мартина Зеллнера в городе Нойлинген в западной земле Баден-Вюртемберг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Зеллнер написал в своем Telegram-канале, что полиция "сорвала" его чтение и вынесла ему запрет на посещение всего города.

После консультаций с муниципалитетом Нойлингену, сразу после начала мероприятия, был объявлен временный запрет на пребывание в этом районе.

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Зеллнер покинул место проведения мероприятия и выполнил приказ, говорится в заявлении полиции. Некоторые другие участники остались на месте.

Зеллнер, возглавлявший ультраправое Идентификационное движение в Австрии, гастролировал по Германии, чтобы прочитать отрывки из своей книги "Ремиграция".

Напомним, в конце мая Мартин Зеллнер добился отмены запрета на въезд в Германию, введенного из-за скандальной встречи с представителями "Альтернативы для Германии", где обсуждалось "изгнание" немцев мигрантского происхождения.

Это не первый скандал с участием Мартина Зеллмера. В марте ему не разрешили прочитать лекцию в Швейцарии, где он так же должен был рассказывать о "ремиграции".