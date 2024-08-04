В немецком городе полицию регулярно вызывают в одни и те же места из-за лебедят на дороге

В одном из городков в немецкой Саксонии полиция уже несколько раз приезжала на вызов из-за пары лебедей с малышами, которые "блокировали" движение на улицах с интенсивным автомобильным движением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В саксонском городке Лимбах-Оберфрона пара лебедей с пятью лебедями уже много раз появлялась на дорогах в местах интенсивным движением и не спешила уходить оттуда, после чего нервничающие водители вызывали полицию.

Полиция Саксонии

В полиции рассказали, что лебединая семья живет на озере в этом районе города, где у них хорошие условия, однако ходит оттуда на прогулки по всему району, создавая проблемы людям.

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Во всех случаях лебедей деликатно и настойчиво "конвоировали" с дороги в направлении их родного озера.

Если в ближайшее время они не изменят привычку гулять по городу, рассматривают вариант отловить и переселить лебединую семью в место подальше от городской застройки.

А в Британии на днях обсуждали судьбу дельфина, который заплыл по Темзе за центр Лондона – за десятки километров от устья реки.

В прошлом году на южных окраинах немецкого Берлина заметили большое животное, которое сначала приняли за львицу и пытались найти хищника. Впоследствии подтвердили, что это был дикий кабан.