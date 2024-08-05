Більшість литовців поки не планують додатково донатити на оборону

Більшість литовців на цей час не планують платити добровільні внески на національну оборону на додачу до податків.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування на замовлення BNS.

Опитування стосувалося інтересу литовців до платформи, яку спільно створюють Міністерство оборони та Міністерство фінансів для того, щоб громадяни могли робити добровільні благодійні внески на розвиток обороноздатності.

Приблизно 60,5% опитаних поки не планують таких донатів.

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19,2% респондентів сказали, що скористаються можливістю, і ще 20,3% – що не визначилися з думкою.

Найбільше готових донатити виявилось серед мешканців Вільнюса з вищим рівнем доходу і кращою освітою, найменше – серед людей літнього віку, людей з низьким рівнем доходу, мешканців невеликих містечок і сіл.

У Міноборони прокоментували, що не вважають результат опитування негативним, оскільки приблизно 500 000 мешканців Литви просигналізували, що готові робити добровільні внески на оборону.

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас погодився з припущеннями, що люди будуть більш готові донатити, якщо будуть знати, на які конкретні потреби дають кошти.

"Вочевидь, людям потрібен чіткий зв’язок між тим, що вони інвестують і які спроможності з того ми отримаємо – у ППО, дронах чи протидронових засобах, БМП. Ми зможемо дуже чітко сказати, на що будуть спрямовані кошти", – зазначив він.

За словами Кащюнаса, міністерство готує таку інформаційну кампанію на осінь.

Нагадаємо, у рамках волонтерських ініціатив литовці багато разів закривали великі збори на підтримку України.

У липні організація Blue/Yellow разом з експрезиденткою Далею Грибаускайте розпочали кампанію "Привіт з Литви", під час якої збирають кошти на дрони для України.