В Литве пока не определили компромиссной кандидатуры на еврокомиссара

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что еще не получал предложений по кандидатам на должность еврокомиссара от Литвы и не выдвигал собственных предложений.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в понедельник.

Науседа сказал, что не получал пкандидатур на должность еврокомиссара от Литвы.

По его словам, он и премьер Ингрида Шимоните договорились о том, что правительство подаст кандидатуру до 20 августа, до того, как начнутся консультации с президентом Еврокомиссии.

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"Хотелось бы верить, что к тому времени мы придем к общему знаменателю. К сожалению, сейчас я вынужден констатировать, что у меня еще нет кандидата, который был бы приемлем для обеих сторон. А в данном случае мы говорим даже о двух кандидатах, потому что таково пожелание президента Еврокомиссии", – отметил президент Литвы.

Он заверил, что этот вопрос и замена нескольких министров в правительстве – сельского хозяйства и образования – не связаны между собой, и отверг слухи о том, что они с Шимоните якобы достигли политической договоренности относительно кандидатуры на еврокомиссара нынешнего министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса.

Ранее Науседа намекал, что не поддерживает кандидатуру Ландсбергиса, с которым у президента в последнее время напряженные отношения.

Литовские политики еще в июне начали беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции не имеют определенного кандидата и Литва из-за этих проволочек может получить какой-то малозначимый портфель.