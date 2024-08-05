В уряді Британії кажуть, що не отримували запити на залучення армії до придушення протестів
Уряд Великої Британії не отримував жодних запитів щодо допомоги армії для придушення заворушень, що охопили низку міст країни.
Про це сказав речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, якого цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
Заява речника прозвучала після екстреного засідання комітету з реагування на надзвичайну ситуацію (COBRA), яке було присвячене заворушенням через резонансне вбивство трьох дітей.
"Поліція чітко заявляє, що вона має достатньо повноважень і ресурсів, необхідних для захисту громад і забезпечення безпеки людей. Наскільки мені відомо, запитів на військову допомогу не надходило", – зазначив речник.
Він додав, що в ході засідання прем’єр Стармер віддав належне поліцейським, які борються з безладами на вулицях Британії.
"Відбулися сотні арештів, і людям вже пред'явлені звинувачення, і поліція буде продовжувати інформувати про конкретні результати щодо прогресу або арештів і пред'явлення звинувачень", – заявив речник прем’єра.
Він підкреслив, що поліція продовжує розгортати додаткові ресурси по всій країні, де це необхідно.
Як повідомляли, вдень у неділю у деяких британських містах продовжилися протести із заворушеннями, спровоковані загибеллю трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального заходу.
Британський прем'єр Кір Стармер під час телевізійного звернення в неділю попередив учасників акції, що вони "пошкодують" про свою участь.