В правительстве Британии не получали запросы на привлечение армии к подавлению протестов

Правительство Великобритании не получало никаких запросов о помощи армии для подавления беспорядков, охвативших ряд городов страны.

Об этом сказал представитель премьер-министра британского Кира Стармера, которого цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Заявление спикера прозвучало после экстренного заседания комитета по реагированию на чрезвычайную ситуацию (COBRA), которое было посвящено беспорядкам из-за резонансного убийства трех детей.

"Полиция четко заявляет, что она имеет достаточно полномочий и ресурсов, необходимых для защиты общин и обеспечения безопасности людей. Насколько мне известно, запросов на военную помощь не поступало", – отметил спикер.

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Он добавил, что в ходе заседания премьер Стармер отдал должное полицейским, которые борются с беспорядками на улицах Британии.

"Произошли сотни арестов, и людям уже предъявлены обвинения, и полиция будет продолжать информировать о конкретных результатах относительно прогресса или арестов и предъявления обвинений", – заявил спикер премьера.

Он подчеркнул, что полиция продолжает развертывать дополнительные ресурсы по всей стране, где это необходимо.

Как сообщалось, днем в воскресенье в некоторых британских городах продолжились протесты с беспорядками, спровоцированные гибелью трех девочек в результате нападения несовершеннолетнего во время танцевального мероприятия.

Британский премьер Кир Стармер во время телевизионного обращения предупредил участников акции, что они "пожалеют" о своем участии.