Ультраправих у Тюрингії звинуватили у використанні пронацистської пісні

Міністр довкілля уряду Тюрингії від партії "Зелених" Бернгард Штенгеле подав до суду на земельне керівництво ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") за звинуваченням у розпалюванні ненависті.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У позові Штенгеле стверджує, що регіональні керівники "АдН" Бйорн Гьоке та Штефан Мьоллер у партійній програмі напередодні виборів посилаються на пісню, написану обвинуваченим у симпатіях до нацизму Францом Лангайнріхом.

"Франц Лангайнріх був, коротко кажучи, захопленим етнічним націонал-расистом, пристрасним шанувальником Адольфа Гітлера. Твір не можна відокремити від його автора", – заявив політик від "Зелених".

Реклама:

Осередок "АдН" у Тюрингії вже назвав судовий позов "зловживанням правовою системою". Штенгеле сказав у коментарі Politico, що "не очікує швидкого рішення", яке могли б оголосити до земельних виборів у вересні, але "сподівається на нього".

Після Другої світової війни використання та поширення нацистської символіки в Німеччині є незаконним.

Гьоке неодноразово притягали до відповідальності за використання нацистських гасел всупереч німецькому законодавству. У липні йому довелося заплатити майже 17 тисяч євро за використання забороненого нацистського гасла.

У травні внутрішня розвідувальна служба Тюрингії також постановила, що молодіжне крило ультраправої партії в цій землі є "правоекстремістською організацією".