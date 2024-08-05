Ультраправых в Тюрингии обвинили в использовании пронацистской песни

Министр окружающей среды правительства Тюрингии от партии "Зеленых" Бернгард Штенгеле подал в суд на земельное руководство ультраправой "Альтернативы для Германии" по обвинению в разжигании ненависти.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В иске Штенгеле утверждает, что региональные руководители "АдГ" Бьорн Гёке и Штефан Мёллер в партийной программе накануне выборов ссылаются на песню, написанную обвиняемым в симпатиях к нацизму Францем Лангайнрихом.

"Франц Лангайнрих был, коротко говоря, увлеченным этническим национал-расистом, страстным поклонником Адольфа Гитлера. Произведение нельзя отделить от его автора", – заявил политик от "Зеленых".

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Ячейка "АдН" в Тюрингии уже назвала судебный иск "злоупотреблением правовой системой". Штенгеле сказал в комментарии Politico, что "не ожидает быстрого решения", которое могли бы объявить до земельных выборов в сентябре, но "надеется на него".

После Второй мировой войны использование и распространение нацистской символики в Германии является незаконным.

Гёке неоднократно привлекали к ответственности за использование нацистских лозунгов вопреки немецкому законодательству. В июле ему пришлось заплатить почти 17 тысяч евроза использование запрещенного нацистского лозунга.

В мае внутренняя разведывательная служба Тюрингии также постановила, что молодежное крыло ультраправой партии в этой земле является "правоэкстремистской организацией".