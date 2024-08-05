Спікерка парламенту Болгарії відмовилась від посади тимчасового прем'єра

Спікерка Національних зборів Болгарії Рая Назарян підтвердила, що не буде кандидатом на посаду тимчасового прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Про це, що Назарян відмовилась від посади тимчасового прем'єра стало відомо за підсумками її зустрічі з президентом Болгарії Руменом Радевим.

Вона категорично зазначила, що підтвердила Радеву свою відмову, щоб мати рівний старт і рівні шанси для всіх учасників майбутньої виборчої кампанії, яка має відбутися після призначення наступних дострокових парламентських виборів.

Реклама:

Назарян розповіла, що мала з Радевим змістовну тривалу розмову щодо усіх питань суспільного порядку денного.

"У цьому контексті, звісно, ми обговорили мою можливу згоду обійняти посаду тимчасового прем'єр-міністра Республіки Болгарія. Я підтвердила президенту свою позицію...а саме: яскраві політичні фігури не сприятимуть ані доброму тону і доброму діалогу між партіями у виборчій кампанії, яка має відбутися, ані підвищенню довіри до політичного процесу", – підкреслила спікерка.

Розмова між Радевим і Назарян відбулась після того, як популістській партії "Є такий народ" (ІТН) не вдалось домовитись про формування уряду, що означає, що на країну чекають нові парламентські вибори – сьомі за понад три роки.

Попередні дві спроби формування уряду, коли мандат мали найбільші парламентські блоки ГЄРБ-СДС та "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", також зазнали невдачі – насамперед через позицію третього за розміром у парламенті Руху за права і свободи Деляна Пеєвського, який відмовився входити з обома в коаліцію.

Більше про ситуацію в Болгарії читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.