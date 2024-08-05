Спикер парламента Болгарии отказалась от должности временного премьера

Спикер Национального собрания Болгарии Рая Назарян подтвердила, что не будет кандидатом на должность временного премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Об этом, что Назарян отказалась от должности временного премьера стало известно по итогам ее встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Она категорически отметила, что подтвердила Радеву свой отказ, чтобы иметь равный старт и равные шансы для всех участников будущей избирательной кампании, которая должна состояться после назначения следующих досрочных парламентских выборов.

Реклама:

Назарян рассказала, что имела с Радевым содержательный длительный разговор по всем вопросам общественной повестки дня.

"В этом контексте, конечно, мы обсудили мое возможное согласие занять должность временного премьер-министра Республики Болгария. Я подтвердила президенту свою позицию...а именно: яркие политические фигуры не будут способствовать ни хорошему тону и хорошему диалогу между партиями в избирательной кампании, которая должна состояться, ни повышению доверия к политическому процессу", – подчеркнула спикер.

Разговор Радева с Назарян состоялся после того, как популистской партии "Есть такой народ" (ИТН) не удалось договориться о формировании правительства, что означает, что страну ждут новые парламентские выборы – седьмые за более чем три года.

Предыдущие две попытки формирования правительства, когда мандат имели крупнейшие парламентские блоки ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", также потерпели неудачу – прежде всего из-за позиции третьего по величине в парламенте Движения за права и свободы Деляна Пеевского, который отказался входить с обоими в коалицию.

Больше о ситуации в Болгарии читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.