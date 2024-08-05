Полиция Косово обыскала сербские почтовые отделения возле границы с Сербией

Правоохранители частично признанного Косово в понедельник, 5 августа, провели обыски в по меньшей мере девяти отделениях сербской национальной почтовой службы Pošta Srbije, которые подозревают в незаконной деятельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

По словам заместителя руководителя полиции Косово северного региона Ветона Эльшани, обыски касались трех отделений сербской почты в Новой Митровице, трех – в Лепосавичах, двух – в Звечанах и одного – в Зубин-Потоке.

Отделения опечатали, а сотрудников попросили покинуть здания, забрав личные вещи.

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По словам Эльшани, полиция Косово подозревает Pošta Srbije в работе без разрешения и регистрации в косовских органах власти.

Эти действия уже осудила партия "Сербский список", которая представляет сербское население севера Косово, и Белград. Директор Управления по делам Косово и Метохии (так Косово называет Сербия) Петар Петкович назвал обыски и закрытие отделений "незаконным".

По словам Петковича, премьер-министр Косово Альбин Курти "хочет спровоцировать конфликт на месте любой ценой и на глазах у международного сообщества".

Через отделения Pošta Srbije на севере Косово местное сербское население получало социальные выплаты от властей Сербии, а также помогало с оформлением сербских документов.

Косово – независимость которого Сербия не признает – не раз обвиняло Белград в подрывной деятельности и сравнивало его действия с агрессией России против Украины. В Сербии недавно запретили фестиваль, который спрыгнул культурному обмену с Косово.

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