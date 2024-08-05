Президент Литви затвердив оновлений склад уряду

Президент Гітанас Науседа підписав указ про склад оновленого уряду із двома новими міністрами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Президент затвердив кандидатури двох нових міністрів – Казіса Старкявічюса, який очолить Міністерство сільського господарства та Аурімаса Печкаускаса – він керуватиме Міністерством охорони здоров’я.

Склад оновленого уряду представила Науседі прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте минулої п'ятниці.

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Перед підписанням указу Науседа зустрівся в понеділок увечері з Старкявічюсом і Печкаускасом. Під час зустрічі він підкреслив, що, хоча до кінця терміну повноважень уряду залишилося не так багато часу, ще можна виконати важливу роботу.

Новопризначені міністри ще мають скласти присягу в парламенті.

Склад Кабінету міністрів Литви формується і перезатверджується після того, як уряд повертає свої повноваження новообраному президенту, який склав присягу.

Нагадаємо, після нещодавньої інавгурації президента Гітанаса Науседи на другий термін Шимоніте "повернула" президенту повноваження уряду, як цього вимагає законодавство, після чого він мав призначити нового прем’єр-міністра. Науседа вирішив залишити Шимоніте главою уряду.

Науседа переміг у другому турі президентських виборів у Литві із понад 74% голосів. Шимоніте, яка змагагалсь із ним, отримала 24%.