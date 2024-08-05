Президент Литвы утвердил обновленный состав правительства

Президент Гитанас Науседа подписал указ о составе обновленного правительства с двумя новыми министрами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Президент утвердил кандидатуры двух новых министров – Казиса Старкявичюса, который возглавит Министерство сельского хозяйства и Ауримаса Печкаускаса – он будет руководить Министерством здравоохранения.

Состав обновленного правительства представила Науседе премьер-министр Ингрида Шимоните в прошлую пятницу.

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Перед подписанием указа Науседа встретился в понедельник вечером со Старкявичюсом и Печкаускасом. Во время встречи он подчеркнул, что, хотя до конца срока полномочий правительства осталось не так много времени, еще можно проделать важную работу.

Новоназначенные министры еще должны принять присягу в парламенте.

Состав Кабинета министров Литвы формируется и переутверждается после того, как правительство возвращает свои полномочия новоизбранному президенту, который принял присягу.

Напомним, после недавней инаугурации президента Гитанаса Науседы на второй срок Шимоните "вернула" президенту полномочия правительства, как этого требует законодательство, после чего он должен был назначить нового премьер-министра. Науседа решил оставить Шимоните главой правительства.

Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве с более чем 74% голосов. Шимоните, которая соревновалась с ним, получила 24%.