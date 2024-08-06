В Парижі взяли під варту чоловіка, який хотів зірвати олімпійські змагання

В Парижі поліція взяла під варту громадянина Австралії, який намагався вийти на легкоатлетичну доріжку на стадіоні "Стад де Франс" незадовго до початку чоловічого забігу на 100 метрів.

Про це стало відомо агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент трапився ще у неділю, проте у поліції підтвердили інформацію про спробу перешкодити забігу лише напередодні.

Президент олімпійського організаційного комітету Тоні Естанге також підтвердив, що забігу на 100 метрів передувала "спроба вторгнення".

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"Була спроба вторгнення у фінал на дистанції 100 метрів. Охорона відразу відреагувала дуже добре. Люди підготовлені, вони суворі, професійні, а поліція робить чудову роботу", – зазначив він.

Фіналісти на дистанції 100 метрів кілька хвилин чекали перед своєю доріжкою, перш ніж їх запросили на старт.

Наразі 24-річний чоловік перебуває під вартою в поліцейській дільниці Сен-Дені, яка відповідає за розслідування.

Нагадаємо, у Франції в період Олімпійських ігор зафіксували дві серії диверсійних інцидентів.

У ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.

Згодом стало відомо про серію пошкоджень обладнання операторів зв'язку, втім, без масштабних наслідків.