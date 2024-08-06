В Париже взяли под стражу мужчину, который хотел сорвать олимпийские соревнования

В Париже полиция взяла под стражу гражданина Австралии, который пытался выйти на легкоатлетическую дорожку на стадионе "Стад де Франс" незадолго до начала мужского забега на 100 метров.

Об этом стало известно агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в воскресенье, однако в полиции подтвердили информацию о попытке помешать забегу только накануне.

Президент олимпийского организационного комитета Тони Эстанге также подтвердил, что забегу на 100 метров предшествовала "попытка вторжения".

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"Была попытка вторжения в финал на дистанции 100 метров. Охрана сразу отреагировала очень хорошо. Люди подготовлены, они строгие, профессиональные, а полиция делает отличную работу", – отметил он.

Финалисты на дистанции 100 метров несколько минут ждали перед своей дорожкой, прежде чем их пригласили на старт.

Сейчас 24-летний мужчина находится под стражей в полицейском участке Сен-Дени, который отвечает за расследование.

Напомним, во Франции в период Олимпийских игр было зафиксировано две серии диверсионных инцидентов.

В ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.

Впоследствии стало известно о серии повреждений оборудования операторов связи, впрочем, без масштабных последствий.