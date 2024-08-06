На кордоні Болгарії і Греції продовжують гасити лісові пожежі

На кордоні Болгарії і Греції другий тиждень не можуть загасити пожежі, які охопили гірські райони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє БНР.

Новий осередок великої пожежі в грецькій частині гір Слов'янка перейшов кордон і периметр вогню охопив 120 гектарів болгарської території.

Бульдозери риють широкі захисні рови, щоб обмежити поширення вогню, пояснив Пламен Поюков, директор лісового господарства села Катунці.

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"На сході та півночі пожежа низова, але охопила дуже велику частину біозаповідника Аліботуш. Пожежники, службовці лісових господарств і військовослужбовці сьогодні вирушать у район пожежі на пожежних машинах високої прохідності, намагаючись створити водні смуги, щоб обмежити подальше поширення вогню", – пояснив Поюков.

Він доповнив, що загрози для населених пунктів немає, так само, як поки що немає і потреби у волонтерах із цивільного населення.

До гасіння пожежі вже долучилися й іспанські літаки, які прибули вчора і працюють спільно з болгарськими вертольотами.

Як відомо, у спекотні місяці від лісових пожеж потерпають усі південні країни Європи. У Греції за цей сезон сталися вже сотні лісових пожеж. Через одну з них закривали великий прикордонний пункт між Грецією та Північною Македонією.

Механізм цивільного захисту ЄС був активований минулого тижня для боротьби з лісовими пожежами, що охопили південно-східну Європу.