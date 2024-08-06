На кордоні Болгарії і Греції продовжують гасити лісові пожежі
На кордоні Болгарії і Греції другий тиждень не можуть загасити пожежі, які охопили гірські райони.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє БНР.
Новий осередок великої пожежі в грецькій частині гір Слов'янка перейшов кордон і периметр вогню охопив 120 гектарів болгарської території.
Бульдозери риють широкі захисні рови, щоб обмежити поширення вогню, пояснив Пламен Поюков, директор лісового господарства села Катунці.
"На сході та півночі пожежа низова, але охопила дуже велику частину біозаповідника Аліботуш. Пожежники, службовці лісових господарств і військовослужбовці сьогодні вирушать у район пожежі на пожежних машинах високої прохідності, намагаючись створити водні смуги, щоб обмежити подальше поширення вогню", – пояснив Поюков.
Він доповнив, що загрози для населених пунктів немає, так само, як поки що немає і потреби у волонтерах із цивільного населення.
До гасіння пожежі вже долучилися й іспанські літаки, які прибули вчора і працюють спільно з болгарськими вертольотами.
Як відомо, у спекотні місяці від лісових пожеж потерпають усі південні країни Європи. У Греції за цей сезон сталися вже сотні лісових пожеж. Через одну з них закривали великий прикордонний пункт між Грецією та Північною Македонією.
Механізм цивільного захисту ЄС був активований минулого тижня для боротьби з лісовими пожежами, що охопили південно-східну Європу.