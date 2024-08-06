На границе Болгарии и Греции продолжают тушить лесные пожары

На границе Болгарии и Греции вторую неделю не могут потушить пожары, которые охватили горные районы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает БНР.

Новый очаг крупного пожара в греческой части гор Славянка перешел границу и периметр огня охватил 120 гектаров болгарской территории.

Бульдозеры роют широкие защитные рвы, чтобы ограничить распространение огня, пояснил Пламен Поюков, директор лесного хозяйства села Катунцы.

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"На востоке и севере пожар низовый, но охватил очень большую часть биозаповедника Алиботуш. Пожарные, служащие лесных хозяйств и военнослужащие сегодня отправятся в район пожара на пожарных машинах высокой проходимости, пытаясь создать водные полосы, чтобы ограничить дальнейшее распространение огня", – пояснил Поюков.

Он дополнил, что угрозы для населенных пунктов нет, так же, как пока нет и потребности в волонтерах из гражданского населения.

К тушению пожара уже присоединились и испанские самолеты, которые прибыли вчера и работают совместно с болгарскими вертолетами.

Как известно, в жаркие месяцы от лесных пожаров страдают все южные страны Европы. В Греции за этот сезон произошли уже сотни лесных пожаров. Из-за одного из них закрывали большой пограничный пункт между Грецией и Северной Македонией.

Механизм гражданской защиты ЕС был активирован на прошлой неделе для борьбы с лесными пожарами, охватившими юго-восточную Европу.