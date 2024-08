В Германии вынесли приговор за пропалестинский лозунг "От реки до моря"

Районный суд Берлина приговорил женщину к штрафу в 600 евро за использование противоречивого лозунга "От реки до моря Палестине будет свобода" (From the river to the sea Palestine will be free) на пропалестинском митинге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Суд постановил, что использование пропалестинского лозунга, который осужденная 22-летняя женщина произнесла на запрещенном митинге в Нойкьольне в октябре 2023 года, было попустительством уголовным преступлениям.

"Суд прежде всего был обеспокоен контекстом этого лозунга, в частности тесной временной связью с нападением террористической организации ХАМАС на израильское население 7 октября 2023 года", – пояснил представитель суда.

В решении говорится, что в этом контексте лозунг "От реки до моря Палестине будет воля" можно понимать только как отрицание права Израиля на существование и поддержку нападения ХАМАС.

Решение еще не является окончательным, и адвокат женщины заявил, что подаст апелляцию на приговор.

Еще в прошлом году Министерство внутренних дел Германии в решении о запрете деятельности ХАМАС в стране указало, что лозунг "От реки до моря..." связан с этим движением, и каждый, кто его использует, подлежит уголовному преследованию.

Но с тех пор суды в Германии уже принимали разные решения.

Например, региональный суд Мангейма недавно освободил от ответственности за использование лозунга. Административные суды также пришли к разным выводам по делам, касающимся полицейских ограничений на пропалестинские демонстрации.

Напомним, в прошлом году власти Чехии совместно с правоохранителями обсудили меры борьбы с антисемитизмом во время публичных акций, в частности, рассмотрели возможность наказания за лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" при определенных обстоятельствах.