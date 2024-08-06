ЕС к 16-й годовщине агрессии РФ против Грузии осудил продолжающуюся оккупацию

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в заявлении к 16-й годовщине российско-грузинской войны 2008 года осудил продолжающуюся оккупацию и призвал к мирному решению незавершенного конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали 6 августа.

Боррель напомнил, что 7 августа наступит 16-я годовщина российско-грузинской войны 2008 года.

"Мы подчеркиваем осуждение продолжающегося военного присутствия России в оккупированных сепаратистских регионах – Абхазии и Южной Осетии, что является нарушением и международного права, и обязательств России по соглашению из шести пунктов от 12 августа 2008 года", – отметил он.

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Дипломат напомнил о нарушении прав человека в общинах, которые продолжают ощущать на себе последствия этой войны, в частности из-за российской политики "бордеризации", закрытия КПП и противоправного задержания граждан.

"Ограничения свободы передвижения должны прекратиться, нарушения прав человека должны расследоваться, для всех пострадавших следует обеспечить справедливость", – подчеркнул он.

Боррель отметил, что ЕС выступает за мирное решение в конфликте, в том числе при участии Евросоюза как участника так называемых Женевских дискуссий.

"Призываем всех участников Женевских дискуссий конструктивно участвовать в обсуждениях для полного выполнения соглашения из шести пунктов от 12 августа 2008 года. ЕС подчеркивает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ", – заявил Жозеп Боррель.

Напомним, недавно сообщалось, что ЕС решил изменить терминологию в отношении Абхазии и Цхинвали, которые далее будет называть оккупированными территориями Грузии, а не "сепаратистскими", как раньше. Впрочем, термин breakaway фигурирует в последнем заявлении Борреля.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.

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