Заворушення в Британії: чоловік отримав 3 роки в'язниці за напад на поліцейського

У Великій Битанії суд у середу засудив до трьох років ув’язнення чоловіка, який вдарив поліцейського під час одного з антимусульманських заворушень минулого тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Як зазначено, цей вирок став одним з перших, винесених на хвилі насильства після резонансного вбивства трьох маленьких дівчат.

У середу Королівський суд Ліверпуля засудив 58-річного Дерека Драммонда, який вдарив поліцейського.

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Чоловік визнав свою провину у заворушеннях із застосуванням насильства і нападі на співробітника екстрених служб.

Інший чоловік, 29-річний Деклан Гейран, був ув'язнений на 30 місяців після того, як визнав себе винним у заворушеннях із застосуванням насильства і підпалі ременя безпеки поліцейського фургона в центрі Ліверпуля 3 серпня.

41-річний Ліам Райлі був ув'язнений на 20 місяців після того, як визнав себе винним у заворушеннях із застосуванням насильства та порушенні громадського порядку на расовому ґрунті.

Заворушення почалися після того, як позаминулого понеділка в Саутпорті поблизу Ліверпуля стався напад з ножем на танцювальний клас, в результаті якого було вбито трьох маленьких дівчаток і поранено ще кількох людей.

Тоді в інтернеті поширилися неправдиві повідомлення про те, що нападник був шукачем притулку з мусульманським ім'ям. Поліція вже давно спростувала ці неправдиві повідомлення. Нападником виявився 17-річний уродженець Британії, батьки якого походять з Руанди. Мотив нападу досі не з'ясований.

За час заворушень затримали понад 400 людей. В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.