Беспорядки в Британии: мужчина получил 3 года тюрьмы за нападение на полицейского

В Великобритании суд в среду приговорил к трем годам заключения мужчину, который ударил полицейского во время одного из антимусульманских беспорядков на прошлой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Как указано, этот приговор стал одним из первых, вынесенных на волне насилия после резонансного убийства трех маленьких девочек.

В среду Королевский суд Ливерпуля осудил 58-летнего Дерека Драммонда, который ударил полицейского.

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Мужчина признал свою вину в беспорядках с применением насилия и нападении на сотрудника экстренных служб.

Другой мужчина, 29-летний Деклан Гейран, был заключен в тюрьму на 30 месяцев после того, как признал себя виновным в беспорядках с применением насилия и поджоге ремня безопасности полицейского фургона в центре Ливерпуля 3 августа.

41-летний Лиам Райли был заключен в тюрьму на 20 месяцев после того, как признал себя виновным в беспорядках с применением насилия и нарушении общественного порядка на расовой почве.

Беспорядки начались после того, как в позапрошлый понедельник в Саутпорте близ Ливерпуля произошло нападение с ножом на танцевальный класс, в результате которого были убиты три маленьких девочки и ранены еще несколько человек.

Тогда в интернете распространились ложные сообщения о том, что нападавший был искателем убежища с мусульманским именем. Полиция уже давно опровергла эти ложные сообщения. Нападавшим оказался 17-летний уроженец Британии, родители которого происходят из Руанды. Мотив нападения до сих пор не выяснен.

За время беспорядков задержали более 400 человек. В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.