Британія готується до потенційної евакуації своїх громадян з Лівану, до цієї операції можуть залучити понад тисячу військовослужбовців.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Понад тисяча британських військовослужбовців готуються за потреби розпочати операцію з евакуації громадян Сполученого Королівства з Лівану.

Таку підготовку почали після застережень МЗС про те, що ситуація може стрімко загостритися.

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У суботу офіційний Лондон, як і багато інших столиць, закликав своїх громадян у Лівані виїздити, доки це не є проблемою.

Минулого тижня міністр закордонних справ Британії казав у парламенті, що у Лівані перебуває орієнтовно 16 тисяч британців.

"Хабом" для операції може стати база Королівських ПС Британії в Акротірі. На ній дислокуються у тому числі винищувачі, які у квітні долучалися до відбиття масштабної повітряної атаки Ірану на Ізраїль.

Неофіційно повідомляли, що подібні приготування здійснює також німецький Бундесвер.

Як відомо, через очікувану атаку Ірану і його проксі-сил проти Ізраїлю після вбивства ракетним ударом одного з лідерів ХАМАС рейси до Лівану, а іноді й інших країн регіону, призупинили низка авіаліній.

За даними ЗМІ, у США немає чіткої інформації, коли Іран може реалізувати свої погрози. Спершу атаку очікували у понеділок, але цього так і не сталося.