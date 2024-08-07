Британия готовится к потенциальной эвакуации своих граждан из Ливана

Великобритания готовится к потенциальной эвакуации своих граждан из Ливана, к этой операции могут привлечь более тысячи военнослужащих.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Более тысячи британских военнослужащих готовятся при необходимости начать операцию по эвакуации граждан Соединенного Королевства из Ливана.

Такую подготовку начали после предостережений МИД о том, что ситуация может стремительно обостриться.

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В субботу официальный Лондон, как и многие другие столицы, призвал своих граждан в Ливане выезжать, пока это не является проблемой.

На прошлой неделе министр иностранных дел Британии говорил в парламенте, что в Ливане находится ориентировочно 16 тысяч британцев.

"Хабом" для операции может стать база Королевских ВС Великобритании в Акротире. На ней дислоцируются в том числе истребители, которые в апреле участвовали в отражении масштабной воздушной атаки Ирана против Израиля.

Неофициально сообщалось, что подобные приготовления осуществляет также немецкий Бундесвер.

Как известно, из-за ожидаемой атаки Ирана и его прокси-сил против Израиля после убийства ракетным ударом одного из лидеров ХАМАС рейсы в Ливан, а иногда и другие страны региона приостановили ряд авиалиний.

По данным СМИ, у США нет четкой информации, когда Иран может реализовать свои угрозы. Сначала атаку ожидали в понедельник, но этого так и не произошло.