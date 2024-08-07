Новая президент Исландии обещает способствовать еще большему гендерному равенству

Халла Томасдоттир, которая с 1 августа стала новым президентом Исландии, на своем посту стремится приложить еще большие усилия для утверждения гендерного равенства в стране и мире.

Об этом она сказала в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Томасдоттир рассказала, что в свое время ее вдохновило избрание в 1980 году первой в мире женщины-президента Вигдис Финнбогадоуттир. По ее словам, гендерный баланс "встроен в нашу ДНК", и она сделает все возможное, чтобы быть примером для подражания в регионе и на международном уровне.

"Скандинавские страны будут продолжать демонстрировать другое качество лидерства, потому что мы достигли гендерного баланса и, надеемся, будем в авангарде создания большего баланса поколений в том, как мы управляем и как мы развиваем наши общества, чтобы быть более приспособленными к будущему", – добавила исландский президент.

Реклама:

Также Томасдоттир планирует привнести в президентскую должность "женские ценности", которые она принесла в мир финансов как бизнесвумен.

"Я буду продолжать продвигать ту же философию, которая характеризует все, что я делала, что прибыль должна достигаться на основе принципов, и эти принципы должны быть гуманными, они должны касаться долгосрочной устойчивости человечества и нашего общественного договора", – пояснила она.

По словам Томасдоттир, главными проблемами в мире сейчас являются неравенство поколений и расовое неравенство.

"Куда бы мы ни посмотрели, если мы не сделаем лучше сегодня, наши дети и внуки столкнутся с гораздо более суровой реальностью, чем та, которой наслаждались мы. Поэтому я думаю о гендерном, расовом и межпоколенческом неравенстве и стараюсь уменьшить его всеми возможными способами", – подытожила президент Исландии.

Халлу Томасдоттир избрали президентом Исландии на выборах 1 июня. Она стала преемницей Гвюдни Торлациуса Йоуганнессона, который ушел в отставку после двух четырехлетних сроков.