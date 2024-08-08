В Іспанії арештували офіцера поліції, який міг допомогти втекти екслідеру Каталонії

Каталонського офіцера поліції заарештували за підозрою в тому, що він міг допомогти організувати втечу екслідера регіону Карлеса Пучдемона.

Про це стало відомо агентству EFE, повідомляє "Європейська правда".

За даними агентства, наразі каталонська поліція розпочала розслідування, щоб з'ясувати, чи допомагали співробітники поліції Пучдемону дістатися до заходу, організованого його партією у Барселоні, і уникнути затримання на шляху до нього, а також організувати втечу.

Наразі вже заарештовано поліцейського, який, як стверджується, сприяв втечі Пучдемона на білому автомобілі, з яким його пов'язують, після того, як екслідер Каталонії вислизнув від супроводу після заходу у Барселоні.

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Пучдемон зміг дістатися до місця проведення заходу біля Тріумфальної арки попри значні поліцейські сили, які були розгорнуті в цьому районі.

Після промови, що тривала лише кілька хвилин, колишній президент Каталонії, помітно нервуючи, зійшов зі сцени і почав йти вулицею в напрямку парламенту в оточенні своїх однопартійців і численних демонстрантів, що юрмилися навколо процесії.

Через кілька хвилин численні телекамери, які стежили за пересуванням Пучдемона, втратили його з поля зору, але поки що їм не вдалося зафіксувати момент, коли він вислизнув від групи, що супроводжувала його.

Згодом каталонська поліція розпочала операції з пошуку й арешту Пучдемона. Поліцейська операція була зосереджена на спостереженні за в'їздами і виїздами з Барселони, але Пучдемон зник.

Пучдемон повернувся до Іспанії після майже семирічного добровільного вигнання після спроб оголосити незалежність Каталонії.

Минулого місяця Верховний суд Іспанії припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно Карлеса Пучдемона.

Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт Пучдемона в іншій справі за звинуваченнями про розтрату коштів і непокору, що передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.