В Испании арестовали офицера полиции, который мог помочь сбежать экс-лидеру Каталонии

Каталонского офицера полиции арестовали по подозрению в том, что он мог помочь организовать побег экс-лидера региона Карлеса Пучдемона.

Об этом стало известно агентству EFE, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства, каталонская полиция начала расследование, чтобы выяснить, помогали ли сотрудники полиции Пучдемону добраться до мероприятия, организованного его партией в Барселоне, и избежать задержания на пути к нему, а также организовать побег.

Сейчас уже арестован полицейский, который, как утверждается, способствовал побегу Пучдемона на белом автомобиле, с которым его связывают, после того как экс-лидер Каталонии ускользнул от сопровождения после мероприятия в Барселоне.

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Пучдемон смог добраться до места проведения мероприятия возле Триумфальной арки, несмотря на значительные полицейские силы, которые были развернуты в этом районе.

После речи, длившейся всего несколько минут, бывший президент Каталонии, заметно нервничая, сошел со сцены и начал идти по улице в направлении парламента в окружении своих однопартийцев и многочисленных демонстрантов, толпившихся вокруг процессии.

Через несколько минут многочисленные телекамеры, следившие за передвижением Пучдемона, потеряли его из виду, но пока им не удалось зафиксировать момент, когда он ускользнул от сопровождавшей его группы.

Впоследствии каталонская полиция начала операцию по поиску и аресту Пучдемона. Полицейская операция была сосредоточена на наблюдении за въездами и выездами из Барселоны, но Пучдемон исчез.

Пучдемон вернулся в Испанию после почти семилетнего добровольного изгнания после попыток объявить независимость Каталонии.

В прошлом месяце Верховный суд Испании прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении Карлеса Пучдемона.

Это решение, однако, не влияет на ордер на арест Пучдемона в другом деле по обвинениям о растрате средств и неповиновении, предусматривающих тюремное заключение сроком до восьми лет.

Их должен был бы снять закон об амнистии каталонских сепаратистов, инициированный правительством премьер-министра Испании Педро Санчеса для получения поддержки каталонских партий. Но испанский суд отказался распространять его действие на Пучдемона.