У Греції 66-річного професора підозрюють у розпалюванні пожеж

Суд у Греції постановив узяти під варту 66-річного професора соціології, якого підозрюють у підпалах у передмісті Афін, через які розгорілись пожежі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Слідство вважає, що чоловік влаштував чотири підпали в південному передмісті Афін, Варі, 8 і 9 червня. Як докази навели записи з камер спостережень і той факт, що затриманий живе за 200 метрів від місця підпалів.

На записі, зробленому в ніч проти 9 червня, видно, як чоловік спочатку кидає палаючий предмет у суху траву, але вогонь не спалахує. Потім він нахиляється і підпалює його за допомогою запальнички.

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Грецькі ЗМІ з’ясували, що затриманий – професор соціології, викладач античної літератури і автор понад 10 досліджень, а також власник YouTube-каналу на 81 тисячу підписників.

У недавньому минулому заарештований надсилав електронні листи до місцевого муніципалітету зі скаргами на нерозчищені ділянки в його районі і просив владу приступити до вирубки дерев через пожежну небезпеку.

Свою провину 66-річний чоловік не визнав.

У Греції після масштабних лісових пожеж минулого року посилили покарання за підпали. Кримінальний кодекс передбачає до 10 років позбавлення волі за підпал з необережності та до 20 років – за навмисний підпал.

Цього літнього сезону грецькі пожежники також щодня борються з десятками пожеж, спричинених високими температурами та сильним вітром.

На цьому тлі Греція пережила найспекотніші червень і липень з моменту спостережень.